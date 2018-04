Beerschot Wilrijk werft oude gezichten aan 09 april 2018

De bittere pil van de gemiste promotie is stilaan doorgeslikt en bij voetbalclub Beerschot Wilrijk kijken ze opnieuw naar de toekomst. De club zet de reorganisatie en de verdere professionalisering van de clubstructuur verder. Na een afwezigheid van twee jaar keert Walter Cuypers terug naar het Kiel, waar hij zijn oude functie als hoofd veiligheid weer zal opnemen. Verder werd Phineas Van der Kaa aangeworven. Hij gaat zich met onmiddellijke ingang bezig houden met onder andere ticketing en abonnementen, de grafische vormgeving en de ondersteuning van het commerciële team. Van der Kaa was bij de jeugdwerking van de club al sporttechnisch verantwoordelijke U6 tot U12. Hij vervangt Wouter Nicolaes, de man die op het Kiel het online ticketing-systeem operationeel maakte en eerder aangaf zijn taak als duivel-doet-al in de Ticket Corner te beëindigen. (ADA)