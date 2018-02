Beerschot Wilrijk versterkt rangen achter de schermen 27 februari 2018

KFCO Beerschot Wilrijk heeft twee nieuwe krachten voorgesteld die achter de schermen zullen helpen bij het verder uitbouwen van de club. Gisteren trad met Christophe Schmid een commercieel directeur-marketing in functie, donderdag 1 maart komt ook Sven Van den Abbeele de Kielse rangen versterken. Hij gaat de community-werking uitbouwen, terwijl zijn takenpakket ook communicatie, advies en strategie omvat. Christophe Schmid is geen onbekende in het voetbalwereldje. Van 2013 tot 2017 was hij marketing manager bij Standard Luik, waar hij mee de marketing-strategie bepaalde en ook de commerciële cel aanstuurde. Sven Van den Abbeele was in de periode 2003-2012 hoofdredacteur, sport- en eindredacteur nieuws bij ATV, nadien project manager media en communicatie bij 'Antwerpen Europese sporthoofdstad'. In 2015 richtte hij de bvba Azteca op, dat zorgt voor extra-sportieve begeleiding voor topsporters, sportevenementen organiseert en online campagnes digital marketing opzet. Azteca is het bedrijf achter Beerschot TV. (ADA)