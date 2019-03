Beerschot-Wilrijk: Supporters verkopen snoepjes voor hun Superdries Jan Aelberts

16 maart 2019

15u46 0 Antwerpen KFCO Beerschot-Wilrijk is zijn Superdries nog niet vergeten. Bij de ingang van het Olympisch Stadion op het Kiel worden snoepjes verkocht voor de 17-jarige Dries Meirsman. Vorige week rolden de supporters in minuut zeventien ook al spandoeken uit en zongen ze ‘You’ll Never Walk Alone’.

“We kennen de ouders van Dries en willen ook echt iets voor hen én voor Dries doen”, zeggen zussen Marika en Vanessa. “We hebben 250 zakjes snoep verpakt. De opbrengst is voor Dries en zijn gezin. De ouders hebben al zo ontzettend veel voor anderen gedaan. Dit kleine gebaar is voor hen.”

Dries kreeg in 2014 te horen dat hij een hersentumor had. Na een operatie leek hij eerst beter, maar helaas herviel hij. De kanker is ondertussen uitgezaaid naar zijn ruggenmerg. Begin dit jaar raakte de jongen verlamd. Maar hij blijft vechten. Dries hoopt als hevige supporter dat Beerschot-Wilrijk straks de terugmatch wint en zo promotie naar de Jupiler Pro League afdwingt.