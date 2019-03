Beerschot Wilrijk plaatst zaterdag reuzenscherm in Olympisch Stadion philippe truyts

10 maart 2019

23u30 0 Antwerpen Net als vorig jaar tegen Cercle Brugge zullen de Beerschotsupporters de terugwedstrijd van de promotiefinale in 1B op groot scherm kunnen volgen in het Olympisch Stadion. Een ticket kost 5 euro.

Beerschot Wilrijk staat zaterdag 16 maart om 16 uur aan de aftrap van het beslissende promotieduel op het veld van KV Mechelen. Helaas kunnen slechts 950 Kielse fans de match live bijwonen. De club haalt daarom het grootste mobiele scherm ter wereld (16 bij 9 meter) naar het Olympisch Stadion.

Alle info over de verkoop wordt maandagnamiddag door de club bekendgemaakt. Zeker is dat abonnees de tijd en de kans krijgen om als eerste tickets te kopen. Daarna kunne de andere supporters zitjes vastleggen. De verkoop gebeurt online én via de ticket corner. Als Beerschot Wilrijk de titel pakt, komt er een kampioenenfeest zaterdagavond op het Kiel.