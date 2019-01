Beerschot Wilrijk organiseert worstenbroodavond ADA

03 januari 2019

10u40 0

Het is een traditie die al lang meegaat en ook voetbalclub Beerschot Wilrijk wil de traditie van het worstenbrood en de appelbol in ere houden. Daarom organiseert Wij zijn Beerschot een worstenbrodenavond op 14 januari. Voor tien euro krijg je twee worstenbroden of appelbollen. De avond gaat door in Club 155 om 19 uur. Comedian en Beerschotsupporter Nigel Williams zorgt samen met de spelers voor de nodige sfeer. Voor info en inschrijvingen moet je mailen naar wijzijnbeerschot@gmail.com.