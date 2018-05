Beerschot Wilrijk nodigt joodse organisaties uit 05 mei 2018

KFCO Beerschot Wilrijk gaat de joodse organisaties uitnodigen om de commotie rond antisemitische supportersgezangen uit te klaren. Een delegatie van de club zal ook een bezoek brengen aan de Kazerne Dossin in Mechelen, waar zich het Museum, Memoriaal en Documentatiecentrum over de Holocaust en Mensenrechten bevinden. "Dat doen we om iedereen de zekerheid te geven dat we het joodse leed tijdens de Tweede Wereldoorlog uitdrukkelijk erkennen", zo luidt het in een mededeling op de website van de club. De club en de supporters wijzen erop dat het lied 'Al wie niet springt, dat is een jood' niets van doen heeft met rassenhaat. 'Joden' is een geuzennaam die ooit aan de voetbalburen van Antwerp FC werd gegeven én door hen ook wordt gebruikt. "Zoals de voetbalbond oplegt, zal Beerschot Wilrijk elke vorm van racisme en discriminatie sanctioneren. De club en de supportersclubs roepen op om elke verwijzing naar de bewuste geuzennaam te bannen uit de voetbalstadions." (PHT)