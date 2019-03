Beerschot Wilrijk ligt overhoop met stad Antwerpen: extra tribune met 1.800 zitjes mag niet open philippe truyts

07 maart 2019

19u02 1 Antwerpen Een domper op de Kielse feestvreugde: de hele donderdag wachtte Beerschot Wilrijk tevergeefs op groen licht van de stad voor het openstellen van tribune 2. “We begrijpen het niet”, zegt bestuurder Gunther Dieltjens. “De tribune is door een ingenieur gekeurd en veilig bevonden.” De club moest al supporters naar huis sturen omdat (voorlopig?) alle tickets uitverkocht zijn. Ook 600 jeugdspelers dreigen zo de match te missen.

De tickets vlogen sinds maandagavond de deur uit voor de eerste finalematch tegen KV Mechelen. “Dat overtrof onze verwachtingen”, vertelt Gunther Dieltjens. “Dit duel leeft duidelijk meer dan de titelwedstrijden tegen Cercle Brugge een jaar geleden. Voor de zekerheid hadden we afgelopen zaterdag al een keuring van tribune 2 (de kant van het klooster, red.) laten doen. Zoals gebruikelijk werd die uitgevoerd door een ingenieur van keuringsbedrijf OCB. De tribune bleek perfect binnen de veiligheidsnorm van 300 kilogram belasting per m² te vallen. Tot we deze week hoorden dat Binnenlandse Zaken een strengere norm hanteerde: 500 kilo belasting per m². Wel, geen enkel stadion wordt op die manier gemeten. Op een vierkante meter staan hoogstens drie zitjes. Zelfs als je er vier zou kunnen zetten, kom je met vier mensen van 80 kilo uit op 320 kilogram. Helemaal onbegrijpelijk is dat het bezoekersvak in tribune 2 dan weer géén probleem is.”

Bang afwachten

Donderdagavond was het nog onduidelijk of de stad – die het laatste woord heeft in de kwestie – alsnog een positief advies zou afleveren. Komt dat er niet, dan verliest Beerschot Wilrijk 1.800 plaatsen, zo zegt woordvoerder Sven Van den Abbeele. “En dan moeten we ook onze jeugdspelers ontgoochelen die normaal in tribune 2 worden ondergebracht.”

Donderdagnamiddag waren er nog 360 tickets beschikbaar voor tribunes 1, 3 en 4. Omstreeks halfzes was op een vijftigtal tickets na bijna alles uitverkocht.

40.000 euro

Zonder een goedkeuring voor tribune 2 slikt de club een verlies van 40.000 euro aan inkomsten van tickets, drank en eten. “Dit overschaduwt het sportief feest”, klinkt het. Maximaal 10.000 fans zullen dan de match kunnen bijwonen.

Bij het stadsbestuur kon niemand een reactie kwijt.

Guy Van Hecke, woordvoerder van sfeergroep Armata Viola, spreekt over een pestmaatregel. “Dit is toch belachelijk? Die tribune is goedgekeurd. Is er dan zo’n verschil tussen tribune 2 en tribune 4 aan de overzijde? Het is hetzelfde beton. De situatie speelt enkel in de kaart van de tegenstander.”

Armata Viola roept intussen alle fans op om zoveel mogelijk vlaggen mee te nemen en zaterdag voor aanvang van de wedstrijd voor een ongekende vlaggenzee te zorgen.