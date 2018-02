Beerschot Wilrijk gaat voor vol stadion tegen Cercle 23 februari 2018

Bij de Mannekes is de honger naar 1A groot en dat merk je aan de ticketverkoop. Zowel de hoofdtribune als tribune drie zijn al volledig uitverkocht voor de finalematch tegen Cercle Brugge van zondag 4 maart. Niet alleen kan Beerschot-Wilrijk een gooi doen naar de promotie naar 1A, de club kan ook geschiedenis schrijven door voor de vijfde keer op rij te promoveren. Wie er bij wil zijn op het Kiel, heeft nog een piepklein kansje om de match vanuit de lengte-as bij te kunnen wonen als de abonnees hun tickets niet verlengen. Maar dat lijkt weinig waarschijnlijk. Enkel in tribune 4 zijn nog plaatsen vrij. Later deze week wordt tribune twee (naast het bezoekersvak) nog opengesteld. Cercle Brugge heeft voor de match 692 tickets beschikbaar gekregen. (ADA)