13 november 2018

Voetbalclub Beerschot heeft zich als eerste club van 1B burgerlijke partij gesteld in het onderzoek ‘Propere handen” over fraude in het Belgische voetbal. De Antwerpse club wil inzage in het dossier. “Wij gaan geen vijf jaar wachten om onze schade van mogelijke competitievervalsing te berekenen”, klinkt het op het Kiel.

Beerschot is net als andere clubs uit 1B rechtstreeks betrokken omdat het onderzoek sportieve gevolgen kan hebben voor KV Mechelen dat momenteel aan de leiding staat in 1B. Wordt KV Mechelen gesanctioneerd voor matchfixing, dan maken andere clubs kans op promotie naar de hoogste klasse.

Woordvoerder Sven Van den Abeele van Beerschot: “Door zich burgerlijke partij te stellen kan Beerschot de zaak van dichtbij volgen en oordelen of er eventueel schade en gevolgen zijn voor clubs uit 1A en 1B. Beerschot dient uiteraard het geheim van het onderzoek te respecteren maar zal duidelijk communiceren van zodra het kan en opportuun is

Het is duidelijk dat Beerschot geen vier of vijf seizoenen wil wachten om de financiële gevolgen van de mogelijke voetbalfraude te becijferen. “Wat zijn we met een schadevergoeding die een rechter in 2022 ofzo toekent? De Voetbalbond moet veel sneller ingrijpen om competitievervalsing te bestraffen”, zo valt te horen bij Beerschot.

Beerschot greep vorig seizoen net naast de promotie door de finalewedstrijd te verliezen tegen Cercle Brugge. Cercle was toen overgenomen door de Franse eersteklasser Monaco. CEO Pierre François van de Pro League speelde de rol van bemiddelaar bij die overname. Diezelfde François kwam vorige week onder vuur te liggen na onthullingen in Football Leaks.