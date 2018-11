Beerschot verliest atletiekicoon: oud-olympiër Leopold Mariën werd 84 Philippe Truyts

19 november 2018

19u56 0 Antwerpen Oud-olympiër Leopold Mariën is maandag op 84-jarige leeftijd overleden. De Beerschotatleet nam deel aan de Olympische Spelen in Rome (1960) en Tokyo (1964) en was naast tienkamper ook specialist in de hordenummers. Hij vestigde tussen 1956 en 1966 verschillende Belgische records. Liefst 41 maal haalde hij de nationale ploeg.

“Mijn vader was een sportman in hart en nieren”, zo getuigt zijn zoon Sven, die in de jaren negentig zelf als hordeloper bij de Belgische top aanleunde. “Tot een paar jaar geleden deed hij er alles aan om zijn lichaam in vorm te houden. Maar door een chronische ziekte ging zijn gezondheid achteruit.” Hij overleed in een woonzorgcentrum in Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

Diamantslijper

Leopold Mariën was 14 toen hij als diamantslijper aan de slag ging. Dat jaar sloot hij zich aan bij Beerschot. “Ik begon als voetballer, tot een kameraad me meenam naar de atletiek”, zo vertelde hij in 2008 aan onze krant. “Bij de scholieren werd ik al Belgisch kampioen.” Op zijn 22ste verbeterde hij zijn eerste Belgisch record alle categorieën op de 400 meter horden. Mariën was een veelzijdig atleet en kwam ook op de tienkamp sterk voor de dag. Dat leverde hem een selectie op voor de Olympische Spelen in 1960. Ziekte remde hem daar af en hij eindigde pas 18de.

Eerste Belg over kaap van 7.000 punten

Vier jaar later liep Mariën een Belgisch record op de 110 meter horden (14,0 sec) en mocht hij voor die discipline opnieuw naar de Spelen. Een jaar later volgde nog een sportief hoogtepunt: 7.016 punten in de tienkamp, de eerste Belg die de kaap van 7.000 punten kon ronden.

Als master veroverde hij tussen 1975 en 1990 drie wereld- en twee Europese titels. Drie nationale masterrecords op de hordesprint staan vandaag nog steeds overeind. Mariën was bij Beerschot ook een gewaardeerd coach.