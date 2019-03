Beerschot-aanhang blijft erin geloven: “Eén goal op Mechelen en promotie is binnen” Patrick Lefelon

10 maart 2019

00u15 0 Antwerpen Voor de tienduizend Beerschot-aanhangers bracht de eerste finalewedstrijd tegen KV Mechelen niet de verhoopte overwinning. Bij rode kaart voor Van den Bergh kantelde de match. Maar zelfs de kleine Laura (8) is hoopvol: “Volgende week winnen we.”

Het Olympisch Stadion was helemaal volgelopen voor deze topper.10.000 Beerschot-supporters en 650 aanhangers van KV Mechelen kregen een intense match te zien. De eerste helft was gelijkopgaand en eindige door een superredding van KV-doelman Michael Verrips op 0-0. Na rust ging de wedstrijd op slot na de rode kaart voor Jan Van den Bergh.

Dat vond ook Wim De Koninck die samen met zijn dochtertje Laura naar de topper kwam kijken.

Wim: “De rode kaart bepaalde uiteindelijk de match. Tot dan waren de ploegen aan elkaar gewaagd. Na die uitsluiting moest Beerschot achteruit om de 0-0 veilig te stellen. We blijven erin geloven. Laura volgt meestal de matchen thuis op televisie, want zo’n avondmatch is toch wel laat. Vandaag is zij er wel bij want zij mocht mee oplopen.”

Ook Charlotte en Bram blijven erin geloven.

Bram: “Die rode kaart vertekende de match. Volgende week zal het van de moetens zijn!”

Charlotte: “Ik heb liefst dat Beerschot volgende week gewoon wint dan dat wij promoveren door een beslissing van de voetbalbond in die omkoopzaak. Als je promoveert, dan liefst eerlijk. Anders hoeft het niet.”

Bram: “Amai, dat is mooi gezegd.”

“Mechelen degradeert”

Zo zijn we bij de omkoopzaak van KV Mechelen aanbeland. Ronny Kegels en zoon Kevin kennen het resultaat al.

Ronny: “Ik ben 99% zeker dat KV Mechelen zal degraderen door die omkoopzaak. En Mechelen niet alleen. Ook Waasland-Beveren en Moeskroen gaan voor de bijl. Beerschot en Union zullen promoveren.

Over de match van vanavond moeten wij wel eerlijk toegeven dat Beerschot niet goed was. In zo’n cruciale match moet je veel gevaarlijker voor de dag komen. Er is nog niets verloren. Eén goal volgende week op Mechelen en wij promoveren. Onze ticketten voor die match liggen al klaar. ”

Twee andere Beerschot-fans, Robin en Kevin, zullen er volgende week niet bij zijn in Mechelen.

Robin en Kevin zijn vanavond vooral teleurgesteld in scheidsrechter Eric Lambrechts. Die maakte in de eerste thuismatch tegen KV Mechelen geen goeie beurt en ook vandaag was hij vaak bron van kritiek.

Robin: “Waar was die rode kaart voor nodig? Die was onterecht. De scheidsrechter heeft de match verpest voor Beerschot. Maar het gaat in orde komen volgende week op Mechelen. Als de match op groot scherm wordt uitgezonden, komen wij zeker kijken."