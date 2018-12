Beels verdedigt beslissing om met N-VA in zee te gaan: “Onze leden zullen inzien dat we stad in andere richting duwen” Sp.a-leider vol vertrouwen naar partijcongres zaterdag philippe truyts

21 december 2018

19u04 0 Antwerpen Jinnih Beels (sp.a) trekt niet met knikkende knieën naar het ledencongres zaterdag om 9.30 uur in de Ommeganckstraat. “Ik heb er vertrouwen in. Onze achterban wil een socialere stad. Met dit bestuursakkoord hebben we geen flauw compromis afgesloten, maar tekenen we voor een nieuw beleid.” Toch staat het vast dat het er op het congres heftig aan toe zal gaan.

Toen de socialisten de stad in handen hadden, was het ondenkbaar dat een ledencongres de partij kon laten struikelen over een bestuursakkoord. Ondertussen zijn we 2018 en stapt sp.a in een coalitie met de vier keer grotere N-VA (23 zetels) en de liberalen (2 zetels). Wat Groen een maand geleden niet wilde of durfde, deden Jinnih Beels, Tom Meeuws en Yasmine Kherbache wel: de uitgestoken hand van Bart De Wever aannemen om tegen de polarisatie van rechts en links in een nieuwe bestuursploeg te smeden.

Beels is ervoor gegaan en zal zaterdag met vuur het bestuursakkoord verdedigen. ‘De Grote Verbinding’, zo heet het werkstuk van 79 pagina’s met net geen 600 resoluties. Maar zit er voldoende lekkers in om de kritische achterban ook te verbinden en de eenheid binnen de Antwerpse afdeling te herstellen?

Hoofddoek

De socialisten halen 2,5 schepenmandaten binnen, onder andere op Sociale Zaken en Onderwijs. Maar ze zijn er niet in geslaagd het hoofddoekenverbod op te heffen. Dat was niet bespreekbaar voor N-VA en Open Vld. Met de invoering van praktijktests voor de professionele huurmarkt en de arbeidsmarkt op sectorniveau hebben ze wel een breekijzer tegen discriminatie. Nadeel: er is geen bestraffende stok achter de deur voor wie toch discrimineert. De nadruk ligt op sensibiliseren.

Andere trofeeën zijn onder andere een autoluwe binnenstad, meer aanspreekbare wijkagenten op straat en een kwaliteitsattest voor huurwoningen. Die laatste eis kwam op tafel na de dodelijke ontploffing van drie huizen op de Paardenmarkt in januari. Iets onduidelijker is de belofte dat er vijfduizend nieuwe of vernieuwde sociale woningen komen. Hoe dat het percentage – nu vastgelegd op tien procent van het totale woonbestand in de stad – zal beïnvloeden, valt nog af te wachten.

Constructief

Beels begrijpt de frustraties van de achterban. “Het is normaal dat onze militanten gekwetst zijn. Toch geloof ik ook dat ze zaterdag zullen inzien dat we de stad in een andere richting kunnen duwen. We weten ook dat De Wever naast burgemeester voorzitter is van zijn partij. Maar we willen Antwerpen loskoppelen van wat er nationaal speelt. We hebben onze stempel gedrukt op het bestuursakkoord.”

Beels prijst De Wever trouwens. “De gesprekken waren moeilijk, maar hij heeft zich tijdens de onderhandelingen constructief en correct opgesteld. Een goed formateur.”

“In de oppositie”

Bij de basis van de partij is er onbegrip. Patricia Van Goel (ex-BBTK) vreest dat sp.a niets zal kunnen realiseren. “We moeten kiezen voor de oppositie. Door heel het bestuursakkoord loopt een zwart-gele lijn. Repressie voert de hoofdtoon. En beton: dat lijkt belangrijker dan de mensen. Wat ons ook stoort, is hoe de partijtop hier omgaat met de leden. We hadden ons moeten kunnen uitspreken over de beslissing om met De Wever te onderhandelen. Zijn partij lanceerde een ronduit fascistische campagne tijdens de regeringscrisis over Marrakesh. We gaan proberen het bestuur te doen wankelen.”

Stemmen ronselen

Uwe Rochus, secretaris ACOD, denkt dat de partij een rampzalige stembusgang wacht in mei. “Ik zie voor sp.a geen spijkerharde garanties in het bestuursakkoord. Ik kan me neerleggen bij een democratische meerderheid zaterdag, op voorwaarde dat alles eerlijk verloopt. Maar voor de tegenstanders van een bestuursdeelname is de strijd ongelijk. Ik vrees dat de partijtop volop leden ronselt om de stemming in hun voordeel te beslechten. Iets wat van alle tijden is, trouwens.”

Ook de beweging ‘Wij Zijn Socialisten’ kant zich uitdrukkelijk tegen een samenwerking met N-VA. Maar de meeste waarnemers gaan ervan uit dat Beels en Meeuws het zaterdag zullen redden.