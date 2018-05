Beels: "Nultolerantie voor autokaravaans" 31 mei 2018

Als het van Jinnih Beels afhangt, moet de stad nog feller optreden tegen de trouwstoeten. De GAS-boete van 350 euro die burgemeester De Wever wil opleggen, gaat niet ver genoeg. "Vijgen na Pasen, je moet zo'n mensen uit het verkeer halen."





Een opvallende oproep van sp.a-kopvrouw en voormalig agente Jinnih Beels. "We moeten zo'n gevaar onmiddellijk administratief aanhouden. Dat stuurt een sterk signaal naar de omgeving en naar de overtreders. Enkel zo kan je ook de inzittende passagiers identificeren en mee straffen", zegt Beels. Zelf moest ze met haar team diversiteit verschillende keren al tussenkomen. "Je moet je een beetje flexibel opstellen, stoeten met wat lawaai moeten binnen een bepaald kader mogelijk zijn maar vanaf het moment dat het gevaarlijk is of er verkeersregels overtreden worden, moet de politie ingrijpen. Ik wil een nultolerantie op dergelijke zaken. Ik zag het onlangs nog in Berchem in een straat waar kinderen lopen, en gezinnen winkelen. Ze waren met Ferrari's aan het racen. Wat mij betreft moet je ze onmiddellijk uit het verkeer halen, of dat nu olie op het vuur gooit of niet. We moeten af van dat 'claim-gedrag', de straat is niet van hen en dat stoort me enorm. We mogen dergelijke zaken niet minimaliseren." Beels wil de strenge richtlijnen opnemen in de 'stadsetiquette', een vervanging voor de huidige politiecodex die niet altijd even leesbaar is. (NBA)





