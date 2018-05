Beels: "Kantoren de klok rond open én wijkteam in de haven" 22 mei 2018

Elk Antwerps district moet een politiekantoor krijgen dat 24 uur per dag open is, want door de sluiting van heel wat wijkkantoren zijn burgers nu minder geneigd om misdrijven aan te geven. Dat heeft Jinnih Beels, de lijsttrekker van sp.a, zondag gezegd in het ATV-debatprogramma Wakker op Zondag.





Beels vindt ook dat er in de haven een wijkteam komen. "De haven is een recreatief gebied: mensen gaan er wandelen en fietsen. Bovendien wilt onze partij het openbaar vervoer naar de haven brengen zodat werknemers hun auto voortaan laten staan. De haven gaat openbloeien en een wijkteam zou er dus perfect zijn."





N-VA zegt dat zoiets wettelijk helemaal niet kan. "Weet sp.a, na negentig jaar besturen, nog steeds niet dat lokale politie niet bevoegd is in de haven?", aldus gemeenteraadslid Johan Klaps. (BJS)