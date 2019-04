Beelden opgedoken van zware verkeersagressie waarbij slachtoffer dader verjaagt met brandblusser BSB/SPS

Er zijn beelden opgedoken van de zware verkeersagressie in Antwerpen dinsdagochtend, waarbij het slachtoffer zijn aanvaller uiteindelijk wist te verdrijven door er een brandblusapparaat op leeg te spuiten. Op de beelden is te zien hoe de dader het slachtoffer eerst enkele rake klappen verkoopt en de zijruit van zijn wagen inslaat. Wanneer hij opnieuw uithaalt naar de man in de wagen, spuit die zijn brandblusapparaat leeg op de agressor waarop die afdruipt. Het slachtoffer was een toevallige passant die tussenbeide kwam in een ruzie tussen een man (de dader) en een vrouw. De agressor wordt nog opgespoord door de politie.