Bediende rijschool veroordeeld voor valse attesten 21 juni 2018

Gewezen bediende Rachida N. (35) van de opgedoekte rijschool Rijbewijs in Borgerhout is veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel en 3.000 euro boete. Ze had tegen betaling valse bekwaamheidsattesten afgeleverd aan 38 kandidaat-bestuurders zonder dat die daarvoor de vereiste praktijklessen hadden gevolgd.





In de valse attesten stond vermeld dat de kandidaat-bestuurders twintig uur rijles hadden gevolgd, terwijl dat niet het geval was. Met de attesten konden de kandidaten een voorlopig rijbewijs aanvragen bij hun gemeente, waarna ze achttien maanden zonder begeleider mochten rondrijden.





Talloze mensen die daar niet bekwaam voor waren, konden zich door toedoen van Rachida N. in het verkeer begeven. Eén van hen was eind 2015 overleden, nadat hij de controle over het stuur verloor en in een gracht was beland. Hij had wellicht net zoals alle anderen tussen de 200 en 1.000 euro cash neergeteld voor een vals attest.





Voorlopig rijbewijs

Uit het onderzoek bleek dat er tussen 2014 en 2015 meer dan driehonderd valse attesten werden uitgereikt. Rachida N. werd alleen vervolgd voor de attesten waarmee in Antwerpen een voorlopig rijbewijs werd aangevraagd én waarbij ze door de kandidaat-bestuurder op foto herkend werd als de verstrekker van het attest. Zo bleven er 83 valse attesten over. Voor 45 attesten was er twijfel of de verplichte rijlessen effectief waren gevolgd. Uiteindelijk werd Rachida N. slechts aan 38 valse attesten schuldig bevonden. De 15.639 euro die ze met haar gesjoemel verdiend had, werd verbeurd verklaard. (PLA)