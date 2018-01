Beautysalon Le Boudoir staat over te nemen 02u47 0 Foto Klaas De Scheirder Steven Teughels van veilinghuis Hammertime in het schoonheidssalon.

Le Boudoir, een bekend schoonheidssalon op de Mechelsesteenweg 78, is failliet. Er werd een curator aangesteld om een overnemer voor het handelsfonds te zoeken. "Dit is een buitenkans", zegt curator Peter Verstraeten. "Le Boudoir is een volledig ingericht schoonheidssalon, compleet met 10 verzorgingsstoelen en allerlei producten. De zaak werd kraaknet gehouden en iemand die ze wil overnemen kan bij wijze van spreken morgen beginnen." Voorheen kon je ook voor een slaatje of een ander lunchhapje terecht bij Le Boudoir, maar die activiteit werd in mei al teruggeschroefd door de eigenaars. "Het koppel kende de afgelopen jaren enkele tegenslagen door ziekte en een arbeidsongeval. Ze moesten bijkomend personeel aannemen en dat boterde niet altijd. Ik denk dat de moed hen stilaan in de schoenen is gezakt." Of er veel schulden zijn, is niet duidelijk. "De schuldeisers worden de komende twee maanden opgelijst, maar een mogelijke overnemer neemt die schulden alvast niet mee over", aldus de curator die hoopt binnen de twee weken een overnemer te vinden. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij veilinghuis Hammertime, dat de inboedel zal verkopen indien er geen valabele overnamekandidaat gevonden wordt.





(DILA)