Beamer en oven uit werfcontainer gepikt 29 juni 2018

02u41 0

Dieven hebben ingebroken in een werfcontainer aan de Denderstraat. Daar deed de verantwoordelijke van de werf dinsdag melding van. De politie kwam ter plaatse en stelde vast dat er schade was aangebracht aan het slot van de deur. Uit de container zijn onder meer een beamer en een microgolfoven gestolen. Er is geen spoor naar een of meerdere daders. (BSB)