Be O versmarkt wil biologisch shoppen goedkoper maken Dieter Lizen

10 januari 2019

18u52 0 Antwerpen De Spar in de Lange Leemstraat heeft plaats gemaakt voor een nieuwe bio winkel: Be O, een afkorting voor Be Organic ofwel ‘wees Bio’. Na geslaagde winkels in Gent en Nevele willen bezielers Henri Vercruysse en Philippe Woitrin nu ook de rest van Vlaanderen veroveren.

Wie Be O binnenstapt ziet vooral veel groenten en fruit, een ruim aanbod aan biologische kazen, een koelkast bio vlees. De kruiden, noten, olies en honing zitten in grote potten of vaten en kan je opscheppen of aftappen in papieren zakjes of glazen bokalen .

“We zijn geen supermarkt, we zijn een versmarkt”, zegt Henri overtuigd. “Je vindt hier geen tandpasta en we verkopen geen negen soorten bio-spaghetti maar slechts één soort. Doordat we ons assortiment beperken tot een dikke 300 biologische en seizoensgebonden basisproducten en een zeer efficiënte, korte keten hebben uitgebouwd, kunnen we de prijzen tot 20 procent lager houden dan de bio-supermarkten. We kopen zoveel mogelijk rechtstreeks aan bij de boer, zonder verpakking”.

Eigenlijk werkte Henri in de postproductie in de filmwereld, maar op reis doorheen Azië begon het hem te dagen dat hij iets wilde doen aan onze manier van consumeren. Dankzij zijn zakenpartner Philipppe Woitrin leerde Henri de Marché des Tanneurs kennen, een biologische versmarkt in Brussel. “Ik zei hem, als je ooit zoiets wil beginnen, spring ik mee op de kar”, zegt Henri. De ervaring van Philippe in de biologische voedingssector kwam ook erg van pas. “In de jaren negentig heb ik het natuurvoedingsbedrijf Lima gekocht, gesticht door de Gevaerts uit Sint-Martens-Latem. Zo heb ik heel veel goede contacten opgedaan met leveranciers en boeren”, zegt Philippe.

De Be O versmarkt werkt volgens de seizoenen. “Hier ga je in de winter geen ingevlogen aardbeien vinden en in de zomer geen avocado’s”, zegt Henri. “Want we kopen zoveel mogelijk lokaal of Europees en avocado’s worden in Europa enkel in de winter gekweekt. We kopen zoveel mogelijk lokaal, maar niet uitsluitend. Het enige product wat niet uit Europa komt zijn onze bananen, die komen per schip”.

De Be O versmarkt is open in de Lange Leemstraat 252 van woensdag tot en met zondag. Telkens van 10u tot 18u30, zondag tot 16u.