BBQ-restaurant Black Smoke doet plastic rietjes in de ban 05 mei 2018

Geen plastic rietjes meer in BBQ-restaurant Black Smoke. Wie er nu een cocktail bestelt, krijgt voortaan een ouderwets 'strooien' strootje of kartonnen rietje. "Een heel bewuste keuze", zegt uitbater en horecapaus Kasper Stuart. "Ik ben een fanatieke surfer en steun de Surfrider Foundation die zich wereldwijd inzet voor de bescherming van zeeën en oceanen met onder meer strandopruimacties. Ik vroeg hen wat ik nog meer kon doen. 'Schrap plastic rietjes zo veel mogelijk in je restaurants' was het antwoord. Ik heb het laten uittellen door onze food & beverage manager: in Black Smoke, Dirty Rabbit en via onze cateringopdrachten op feesten en festivals verbruiken we jaarlijks 750.000 rietjes. Dat is enorm." Daarop ging Stuart voor al zijn zaken op zoek naar alternatieven. "Niet zo makkelijk, je hoort veel over rietjes in recycleerbaar plastic. Dat lijkt een goed idee, maar ook die rietjes breken heel traag af, bovendien lijkt het net plastic en dat komt niet geloofwaardig over bij de klanten. De strooien rietjes zijn veel milieuvriendelijker en perfect recycleerbaar. Het nadeel is dat ze na een tijdje slap worden. Snel drinken is dus de boodschap!"





De meeste klanten vinden het positief dat Stuart de omschakeling maakt. "Sommige klanten vinden het wel onzin, maar ik merk toch dat de mentaliteit stilaan verandert en dat mensen schadelijk plastic in hun glas niet langer vanzelfsprekend vinden. Het is ook voor ons een pak duurder, maar die kost gaan we niet doorrekenen aan de klant." (DILA)