BBC filmt populaire reeks in Antwerpen 28 juli 2018

De Engelse zender BBC zal tot oktober opnames maken voor Baptiste, een spin-off van het populaire The Missing. Het wordt een zesdelige televisieserie die gaat over een Franse rechercheur die een aantal geklasseerde verdwijningszaken tracht op te lossen. De eerste twee seizoenen van The Missing waren een groot succes met hoge kijkcijfers en lovende kritieken. Scenaristen van The Missing Harry & Jack Williams bedachten ook deze spin-off waar de Franse acteur Tchéky Karyo zijn rol herneemt als de norse en koppige inspecteur Julien Baptiste. Deze keer zal hij bijgestaan worden door Tom Hollander ('Taboo' en 'The Night Manager') maar ook door talent van eigen bodem. Baraba Sarafian, Boris Van Severen en Martha Canga Antonio hebben rollen. De regie van het tweede deel van de reeks is in handen van Jan Matthys. Waar er juist gefimd zal worden, wordt later bekendgemaakt. (ADA)