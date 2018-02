Batterijendief betrapt 10 februari 2018

02u29 0

In een supermarkt in de Lange Lozanastraat in Antwerpen werd donderdagavond een winkeldief betrapt. De man had negentien pakjes batterijen genomen en probeerde de winkel zonder te betalen te verlaten. Een medewerker van de winkel kon de man tegenhouden aan de uitgang. Bij aankomst van de politie konden alle batterijen gerecupereerd worden. De verdachte werd overgebracht naar het kantoor op de Noorderlaan voor verhoor. Hij was niet gekend voor eerdere feiten. (BSB)