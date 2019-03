Baskische politietop op bezoek bij Antwerpse collega’s Beide politiekorpsen wisselen al twee jaar ‘best practices’ en expertise uit BJS

27 maart 2019

15u42 0 Antwerpen De top van de Baskische politie was dinsdag te gast in Antwerpen om samen met de korpsleiding het samenwerkingsakkoord van 2017 te evalueren. “Hun directeur vindt ons korps uiterst professioneel.”

Beide politiekorpsen wisselen al twee jaar ‘best practices’ (efficiënte werkmethodes) en expertise uit over de aanpak van lokale problematieken. De Antwerpse politie was bijvoorbeeld benieuwd naar de manier waarop de Baskische politie, Ertzaintza, radicalisme en terreur bestrijdt. Andersom toonden de Basken grote interesse in de snelleresponsteams (SRT).

“De directeur liet weten dat hij ons korps als uiterst professioneel aanziet, dat het een eer is om samen te werken en dat hij onze innovatie en deskundigheid kan smaken”, reageert de Antwerpse politie na de ontmoeting dinsdag.

Tijdens het bezoek kregen de Basken een demo van het Orida-fietsteam, de arrestatie-eenheid en over Focus (app die politie toegang tot databanken geeft) en Shield (platform waarmee politie en bedrijven met elkaar communiceren). Ze kregen ook inzicht over hoe onze afdelingen openbare orde en noodhulp werken. “De samenwerking en het uitwisselen van kennis en ervaring zal ook in het komende jaar verder uitgebreid worden”, besluit de Antwerpse politie.