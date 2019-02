Basisschool De Ark wil van Boekstraat een schoolstraat maken BJS

19 februari 2019

12u39 0 Antwerpen Het district Wilrijk en de directie van basisschool De Ark willen van de Boekstraat graag een schoolstraat maken. Maar eerst worden de buurtbewoners bevraagd: zij kunnen tot en met 24 februari via een online bevraging hun mening geven.

Een schoolstraat is een straat die aan het begin en het einde van de schooldag een half uurtje wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Een gemachtigd opzichter plaatst een hek aan de uiteinden van de straat. Auto’s kunnen er dan even niet in, fietsers en voetgangers wel. In de straat geparkeerde auto’s mogen de straat wel nog verlaten.

Als de buurt de schoolstraat ziet zitten, gaat het project vanaf maandag 1 april 2019 van start in het deel van de Boekstraat tussen de Sint-Jan Vianneystraat en de Jozef Cuyversstraat. In die laatste twee straten blijft doorgaand verkeer steeds mogelijk.

Na zes maanden wordt de schoolstraat met alle betrokken partners zoals ouders, leerlingen, directie en de buurtbewoners geëvalueerd. Daarna kan beslist worden of de schoolstraat permanent wordt. Er worden nog vrijwilligers gezocht om het project te doen slagen.