Barvrouw Lizzie viert dertigste verjaardag met nieuw café: “Verborgen parel in de binnenstad” Sander Bral

14 maart 2019

15u47 0 Antwerpen Ze nam nog maar net afscheid van haar bekende café Cabron of het beestje in Liesbet ‘Lizzie’ Goedemé begon alweer te kriebelen. Op 30 maart stapt de zotste cafébazin van de binnenstad op tram 3 in haar eigen nieuw café genaamd… ‘Tram 3’. “Vroeger dacht ik dat ik op mijn dertigste al kinderen zou hebben. Blijkbaar heb ik het baarmoederschap iets te letterlijk genomen.”

Lizzie geeft een rondleiding in haar toekomstig café op de Oude Koornmarkt, waar op dit moment nog ijverig gerenoveerd wordt. Dat de gewezen mede-eigenaar van Cabron een nieuw café ging openen, is al enkele weken bekend. Waar dat café precies komt, geeft ze nu pas prijs. “Langs de buitenkant van het voormalige restaurant kan je niet eens zien dat er binnen iets te beleven valt. Dat blijft ook zo, Tram 3 moet een verborgen parel worden in de binnenstad”, benadrukt Lizzie.

“Binnen lopen we meteen de trap op naar de eerste verdieping waar de keuken en bar komen, allemaal in burlesque en roaring twenties stijl. Nog een trapje hoger zal het er allemaal wat vettiger aan toe gaan”, lacht Lizzie. “Daar zullen we optredens organiseren en feestjes met deejays.” Het absolute pronkstuk van Tram 3 is het terras bovenop het dak met zicht op de kathedraal. “Het mooiste zicht van heel de Koekenstad”, verzekert de enthousiaste barmadam.

Je zal ook aan tafel kunnen aanschuiven voor een lekker bord van de hand van Joke Michielsen, die met haar cateringbedrijf Kapitän eindelijk een vaste stek heeft gevonden. “Ik kookte voordien gewoon thuis maar nu kan ik bij Lizzie tussen de potten gaan staan”, zegt Joke. “Op openingsdagen kook ik van zes tot negen en zondag is het brunch vanaf de noen.”

Een klein jaar geleden nam Liesbet met pijn in het hart afscheid van Cabron. “Ik ben nadien twee maanden gaan rondtrekken in Italië om daarna terug te beginnen werken in café Kassa 4 aan de Ossenmarkt, waar het ooit allemaal begonnen is voor mij. Ik dacht dat het leven van café-uitbater definitief gedaan was voor mij maar uiteindelijk heb ik toch de energie gevonden om op zoek te gaan naar een pand. Het leven is een beetje zoals het openbaar vervoer: het loopt nooit zoals je wil en het is duur maar heel plezant om op te zitten”, hint Lizzie naar de naam van haar nieuw café.

Ondanks de ligging in de historische binnenstad mikt Lizzie niet op toeristen. “Die zijn uiteraard wel welkom maar Tram 3 moet vooral een plek voor de Antwerpenaar worden waar iedereen zichzelf kan zijn. Het caféleven is de kiem van nieuwe vriendschappen en romances en pakt eenzaamheid aan. Ook mensen die helemaal alleen een pint komen pakken moeten zichzelf in Tram 3 kunnen vinden. Tram 3 is voor iedereen. Tram 3 is Frank Sinatra meets Tupac meets Queens Of The Stone Age.”

Tram 3 opent officieel op woensdag 3 april en zal alle dagen van woensdag tot en met zondag open zijn. Op 30 maart geeft Lizzie voor haar dertigste verjaardag al een voorsmaakje van jewelste met een groot feest waar onder andere Faisal plaatjes komt draaien en Gregor Terror and the Calypso Gigolo’s komt spelen. Alle info over Tram 3 en het openingsfeest vind je hier en alle info over Kapitän hier.