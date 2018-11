Baruitbater zet inbrekers te kijk op sociale media Sander Bral

30 november 2018

18u53 0 Antwerpen De eigenaar van Bar Tikila heeft de camerabeelden waarop te zien is hoe twee mannen inbreken, online gezet. Zij gingen in de nacht van woensdag op donderdag aan de haal gaan met een tablet en wisselgeld. De baruitbater belooft een vergoeding voor wie een gouden tip geeft.

Iets voor half vijf donderdagochtend rolden twee onbekenden het rolluik van Bar Tikila aan de August Michiels Straat op het Eilandje omhoog. Daarna forceerden ze de deur en baanden ze zich een weg in de tequilabar. “Ze konden een tablet stelen waarop mijn kassasysteem en alle muziek staat”, zucht uitbater Christof Roes. “Ook met het wisselgeld in de kassa, zo’n 150 euro, zijn ze gaan lopen. De schade aan de deur valt mee en ze hebben alles relatief netjes achtergelaten. Toch wil ik dat er iets gedaan wordt aan die mannen want voor zulke dingen heerst er in dit land straffeloosheid.”

Gouden tip

“Ik weet dat het niet wettelijk is maar ik heb de gemaakte camerabeelden online geplaatst in de hoop dat iemand de inbrekers herkent of een tip in de juiste richting kan geven”, besluit Christof. “Als die mannen het lef hebben om in mijn bar in te breken, heb ik het lef om hun gezichten online te plaatsen. Als ze mij willen aanklagen, doen ze maar. Ik vind het belangrijker dat de inbrekers gepakt worden.”

Uitbater Christof belooft een vergoeding voor iemand die een gouden tip naar de overvallers kan geven. Bar Tikila bleef donderdag gesloten door de inbraak. Vrijdagavond kon de bar terug openen.