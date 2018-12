Bart Peeters houdt extra show in De Roma Dieter Lizen

19 december 2018

Het concert van Bart Peeters op zaterdag 6 april in De Roma was in geen tijd uitverkocht. De Roma kondigt nu een tweede show aan op zondag 7 april. Bart Peeters is niet alleen als tv-presentator een geboren entertainer, met zijn concerten krijgt hij een zaal in geen tijd dolenthousiast. Peeters neemt zijn band ‘De Ideale Mannen’ mee en brengt in Brood voor Morgenvroeg zijn grootste klassiekers zoals Lepeltjesgewijs, Konijneneten en Heist Aan Zee.Tickets voor dit extra concert zijn vanaf nu te koop via deroma.be, 03 600 16 60 en bij Fnac.