Bart Peeters en Wally wuiven radiocoryfee Jan Hautekiet uit 06 juni 2018

Radiomonument Jan Hautekiet is dinsdag voor zijn afscheidstoer als presentator van Leuven naar Antwerpen gefietst. Daar mocht hij op een volgelopen Grote Markt even mee het podium op. Bart Peeters en hiphopper Wally (ook bekend als gitarist van Tourist LeMC) bouwden er een feestje.





Jan Hautekiet is van vele markten thuis, niet in het minst de muzikale. Hij speelde graag een stukje piano bij een door iedereen meegezongen 'Hoeveel ik van je hou', de cover die Bart Peeters maakte van het Bob Dylan-nummer 'Make You Feel My Love' dat dankzij Adele een hit werd.





Het feestje ging nog uren door. Hopelijk kon Jan Hautekiet afgelopen nacht goed slapen. Zijn programma op Radio 1, dat hij voor de gelegenheid presenteert met zijn opvolgster Karolien Debecker, kan je woensdagochtend live bijwonen in het PAKT, Lamorinièrestraat 161, 2018 Antwerpen. Hautekiet fietst nadien naar Gent.





(PHT)