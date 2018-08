Bart mag leren vliegen en bungeejumpen in Noorwegen 10 augustus 2018

02u41 0 Antwerpen In de kledingwinkel van PME Legend op de Meir won Bart Van den Langenbergh gisteren de Norway BBQ Fly-inn wedstrijd.

De hoofdprijs wordt omschreven als "een vierdaagse trip voor acht echte stoere mannen". Vier dagen zal Bart, de laatste winnaar van de trip, meevliegen doorheen Noorwegen, van Sandefjord naar Haugesund tot Voss met een Dakota DC3 propellorvliegtuig. Hij mag zelf ook gaan bungeespringen, bbq'en, paragliden, wildkamperen, een splash down maken met een watervliegtuig en zelf leren vliegen. De trip wordt afgerond met een parachutesprong uit de DC-3. Geen reis voor watjes dus. De marketing manager bij Play Sports van Telenet is zelf heel avontuurlijk en sportief aangelegd. Hopelijk houdt Bart ook van cargo broeken en pilotenjassen, want de winnaar wordt ook van top tot teen in een avontuurlijke outfit van PME Legend gestoken. (DILA)