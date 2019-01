Bart De Wever past voor winterzwemfeest IJsberen Deurne: “Ik heb een kopvalling” philippe truyts

20 januari 2019

Hij was sinds hij burgemeester werd in 2013 een trouwe deelnemer, maar vandaag laat Bart De Wever (N-VA) de ijsberenduik in de Deurnese zwemvijver Boekenberg aan zich voorbijgaan. Hij heeft, zoals hij het in goed Antwerps zelf omschrijft, last van een ‘kopvalling’. “Na een helse werkweek eindelijk wat chillen in de zetel”, post hij op facebook. “Sorry, ijsberen, ik zal er niet bij zijn op de jaarlijkse duik.”

Wél van de partij is schepen van Sport Ludo Van Campenhout (N-VA). Hij is lid van de Deurnese IJsberen en zwemt ‘s winters regelmatig.

Het winterzwemfeest begint om 10 uur en duurt tot 13 uur. Het wordt een zeer koude bedoening. Vanochtend wees de temperatuur in Deurne -6 graden aan. Het zwemwater zal wellicht rond een graad of 3 schommelen.