Bart De Wever na grote politie-actie: “We tolereren geen overlast meer op het Eilandje” Toon Verheijen

27 januari 2019

11u47 0 Antwerpen De politie heeft zaterdag- avond en nacht een grote controleactie gehouden in de omgeving van het Eilandje naar aanleiding van vele klachten rond overlast ten gevolge van drugs- en drankmisbruik. Bij de actie werden drugs en verboden wapens in beslag genomen. In totaal werden 88 personen en 202 voertuigen gecontroleerd. Ook de horeca in de Grote Pieter Potstraat werd gecontroleerd.

De inzet van de actie was duidelijk: de strijd aangaan met drank, drugs, vandalisme en agressie. De focus lag op het voorkomen van vandalisme en agressie dat vaak het gevolg is van drank- en drugsmisbruik. Ook enkele horecazaken binnen de omgeving, in de Grote Pieter Potstraat, werden gecontroleerd tijdens de actie. “Deze acties zijn nodig om de leefbaarheid van onze stad veilig te stellen” zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Het Eilandje is een stadsdeel in volle ontwikkeling. We moetend daar zoeken naar een evenwicht tussen het bruisende uitgaansleven en de rust voor het stijgend aantal bewoners. We hebben recent nog een nieuw wijkteam voorgesteld en met deze grootschalige actie maken we duidelijk dat we de buurt van dichtbij opvolgen en dat we er zijn voor de bewoners,. Met de controles in het centrum aan de Grote Pieter Potstraat geven we bovendien het signaal dat we geen overlast tolereren.”

Verkeerscontrole

Tussen 23 en 1 uur was er een grote verkeerscontrole in de Oesterstraat. De inspecteurs controleerden daar 88 auto’s gecontroleerd en 78 personen. Er werden pv’s opgesteld voor het rijden met een ingetrokken rijbewijs, rijden zonder geldig rijbewijs, geen verzekering of dronken rijden, gebruik van de gsm achter het stuur, het niet dragen van de gordel en parkeerovertredingen. Bij verschillende bestuurders werd in totaal 4,1 gram hasj en 2,2 gram cannabis gevonden. De betrokkenen kregen een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld.

Controle horecazaken

Wat later in de nacht werden er gerichte controles gedaan. Drie horecazaken werden door de politie bezocht. Om die controles gestructureerd en in alle veiligheid te kunnen doen verlopen, werd de Grote Pieter Potstraat afgesloten. Bij die actie werden 124 personen gecontroleerd. De politie nam daarbij 3,6 gram cocaïne, 7,42 gram cannabis, 1,85 gram speed, 2 xtc-tabletten en 2,1 gram heroïne in beslag.

Daarnaast werden vier zwartwerkers en zeven illegalen betrapt en één portier die niet over de nodige vergunningen beschikte. Bij vier personen werden verboden wapens gevonden waaronder een grote dolk en een baseballknuppel. Eén persoon stond geseind met een bevel tot gevangenneming achter zijn naam. In één van de zaken waren 20 personen te veel volgens de richtlijnen rond brandveiligheid.