Bart De Wever kop van Jut op Antwerpse klimaatmars: “Door zijn uitspraken had ik vanmorgen mijn protestbordje klaar” BJS

28 februari 2019

16u48 0 Antwerpen Kop van jut tijdens de eerste grote nationale klimaatmars in Antwerpen was burgemeester Bart De Wever (N-VA). Zijn uitspraak over al dan niet ‘puberale politieke antwoorden’ heeft bij veel klimaatbetogers kwaad bloed gezet. “Door zijn uitspraken had ik vanmorgen mijn protestbordje klaar.”

“Ik ben puber”, zo staat te lezen op het bordje dat Luc De Rooms (63) naar de klimaatmars in Antwerpen heeft meegebracht. “Zo’n schitterende beweging wegzetten als een bende pubers. Dat moet je toch maar durven, vind je niet? Eigenlijk ben ik zelden ad rem, maar vanmorgen was ik zo verontwaardigd dat ik toch maar een slogan heb bedacht en naar de Groenplaats ben gekomen.”

De Wever zei woensdag, aan de vooravond van de mars in Antwerpen, dat het aan de politiek is om een “volwassen antwoord” te formuleren op het protest van de klimaatspijbelaars. De burgemeester gebruikte daarbij de boutade: “Het is niet omdat de puberteit betoogt, dat we met puberale antwoorden moeten komen.”

Bij Youth for Climate, de organisatie achter de klimaatmars, kunnen ze de uitspraken van De Wever allerminst smaken. “Als het puberaal is om in actie te komen. Wel, dan zijn wij heel graag pubers en dan hopen we dat het kabinet van de burgemeester ook snel begint te puberen.”

De Wever wilde donderdag geen polemiek beginnen. “Hij is gisteren heel uitvoerig op de klimaatmarsen ingegaan en blijft bij zijn standpunt: oproepen om te staken en te spijbelen is volstrekt onverantwoord”, zegt zijn woordvoerder.