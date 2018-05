Bart De Wever in 'omelettenbattle' 08 mei 2018

02u50 0 Antwerpen Hij vindt zichzelf niet bepaald een keukenprins, burgemeester Bart De Wever. Maar een eitje in de pan, dat moet nog lukken. Donderdag mag hij dat bewijzen in de 'omelettenbattle' op culinair festival Antwerpen Proeft. Tegenstander: tv-presentator Carl Huybrechts.

Vijf duo's moeten om ter snelst een omelet bakken. Er hangt zowaar een wisselbeker aan vast. Naast Bart De Wever zit ook Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) bij de 'kemphanen'. Hij kijkt niemand minder dan tweesterrenchef Nick Bril in de ogen. De battle tussen Sepideh Sedaghatnia en Birger Allary (winnaar Mijn Pop-uprestaurant) kan ook spetterend worden.





De Wever schat zijn kansen niet hoog in. "Ik ben een culinaire ramp. Ik zal al blij zijn als ik een ei kan breken zonder iets anders te breken. Het is wel zo dat eieren vaak op mijn menu staan. Ik heb thuis bruine en groene kippen die voor verse eitjes zorgen."





Antwerpen Proeft loopt van 10 tot 13 mei in de Waagnatie. (PHT)