Bart De Wever haalt ‘verliezer’ sp.a van de bank: “Met Groen viel niet te praten” Nina Bernaerts

20 november 2018

20u48 0 Antwerpen De verrassing die iedereen zag aankomen. Nadat Groen de deur herhaaldelijk dicht trok voor een samenwerking, bleef enkel sp.a nog over om een stevige meerderheid te vormen. Als De Wever in zijn opzet slaagt en een Bourgondische coalitie op de been brengt, haalt hij de sossen terug naar het stadhuis én splijt hij in één beweging ook de linkse oppositie.

Een verrassing, of zo omschrijft toch Kris Peeters de coalitie die nu door Bart De Wever op poten wordt gezet. Nochtans was dit één van de meest waarschijnlijke scenario’s. Na het herhaaldelijke veto van Groen heeft De Wever ook niet lang getwijfeld om met sp.a in zee te gaan. “Groen heeft voor en na de verkiezingen zijn veto gesteld, wij zijn de gesprekken aangegaan, wij hebben nota’s voorgelegd. Als je dan ziet dat die in de pers verschijnen, dan weet je gewoon dat ze het niet serieus nemen. Met die partij valt niet te besturen”, zei De Wever daarop.

“Geen ultieme vernedering”

“We hebben gekozen om met sp.a verder te gaan. De huidige Zweedse coalitie is gewoon te krap. Dat kan je moeilijk riskeren. Het heeft niets met Kris Peeters te maken, de ‘ultieme vernedering’ is dit niet, of toch dat is niet het uitgangspunt. Wij wilden met een meerderheid besturen en 28 zetels is gewoon te krap. Dat is Russische roulette spelen maar dan met zes kogels in de cilinder. Dat risico kan je gewoon niet nemen, niet op lokaal niveau”, legt De Wever uit.

Jinnih Beels, toch wel de ontdekking van deze verkiezingen, kwam aan tafel met de T-shirt ‘Chocolade is beter dan therapie’, dat zou kunnen zeggen dat Beels er nog niet gerust op is en er nog heel wat chocolade nodig is om een deal uit de brand te slepen.

“Het water is nog heel diep. Maar we moeten eerlijk zijn: wij zijn de verliezer hier. Als de grote winnaar dan de hand uitsteekt en we zien dat dat gemeend is, dan moeten we daarop in gaan. Er moet heel wat anders in deze stad, dat weet de burgemeester en we zullen nu het midden proberen zoeken, besturen is compromissen zoeken. Ik wil later kunnen zeggen dat we het op zijn minst geprobeerd hebben. Pas op, we zijn hier niet om de hoop te vergroten, wij willen wel onze stempel drukken”, zegt kopvrouw Beels.

Uitgestoken hand

De Antwerpse afdeling heeft daarvoor de goedkeuring gekregen van de nationale partijtop maar heeft de beslissing vooral zelf genomen. “Wij hebben dat met het partijbestuur besproken en dan is er niet lang getwijfeld om die uitgestoken hand te aanvaarden. Ik heb drie keer met De Wever samengezeten en één keer heb ik een eerste nota kunnen inkijken. Daar zag ik openingen en een basis om op te onderhandelen. Wil dat zeggen dat we hier ook mee gaan landen? Nee, maar we gaan het wel proberen.”

28 zetels is gewoon te krap. Dat is Russische roulette spelen maar dan met zes kogels in de cilinder Bart De Wever

Toch zal het deze coalitie naar alle waarschijnlijkheid wél worden, de wondes die nu geslagen zijn bij de andere partijen lijken groot, zeker bij CD&V die opnieuw een mokerslag krijgt te verduren. Als sp.a in extremis nog afhaakt en De Wever toch bij Peeters moet aankloppen, kan de partij zijn vel dúúr verkopen.

Voor het eerst in 101 jaar in oppositie

Het is de eerste keer in 101 jaar dat CD&V in Antwerpen in de oppositie belandt. “Een scenario dat Marc Van Peel in 2012 ten stelligste wilde vermijden en dat ook tegen toenmalig onderhandelaar Robert Voorhamme heeft gezegd. Diezelfde sp.a gooit de CD&V nu er dus uit. Het blijft een bittere pil voor Kris Peeters. Het zal afwachten zijn hoe de partij zich nog zal kunnen profileren op de oppositiebank”, zegt politicoloog Dave Sinardet.

Over de verdeling van schepenen en andere postjes wilde geen enkele partij commentaar kwijt.

En zo geschiedde, de formateur had de vergaderzaal in een vierkant geschikt. Alle partijen, inclusief N-VA namen één zijde. De formateur die even los komt van de partij, zat samen met zijn kabinetschef, Philippe Beinaerts, aan de vierde zijde. Het gesprek van anderhalf uur mochten we niet volgen, maar het zou alleszins niet over inhoud zijn gegaan. Het ging om een installatievergadering waar vooral de agenda vastgelegd werd en er kennis gemaakt werd. De komende weken zal er opnieuw vooral in discretie onderhandeld worden. Niemand durft daar momenteel een termijn op plakken, maar in de wandelgangen klinkt vooral dat het ‘een lange en moeilijke onderhandeling zal worden’.