Bart de Wever brilt (en maakt wat reclame voor de middenstand) 02u32 0 Foto RV De Wever postte deze foto op Facebook.

Iedereen komt vroeg of laat op het punt dat een bril zich opdringt. Dat is voor politicus Bart De Wever niet anders. Op zijn Facebookprofiel kondigde de Antwerpse burgemeester geheel in zijn stijl aan dat een nieuwe look zich opdrong: "Ken je dat moment dat je armen plots te kort zijn om je sms'en goed te lezen? Dan kan je een selfie-stick kopen of... eindelijk naar de oogarts gaan en daarna naar een goede optiekzaak", schrijft De Wever op Facebook. Die goede optiek vond hij in zijn woonplaats Deurne. Sponsoring of wil hij de plaatselijke handelaars een duwtje in de rug geven? Volgens De Wever het laatste: "Een beetje gratis reclame voor de middenstand in Deurne maak ik met plezier." (ADA)