Baroque Murals genomineerd voor Street Art Awards Benelux 2018 05 september 2018

Met de Antwerpen-mural van Yvon Tordoir als uithangbord is het project van de Baroque Murals genomineerd voor de Street Art Awards Benelux in de categorie 'local initiative'. Tordoir uit Antwerpen is al twintig jaar gepassioneerd door het schilderen van letters. Hij is opgeleid in de schilderkunst en grafisch ontwerp, maar graffiti en streetart blijven zijn grootste passies. Zijn monumentaal meesterwerk aan de Eiermarkt verrijkt de stad met het woord 'Antwerpen' in grote gouden letters, versierd met opzichtige barokke krullen, een knipoog naar de klok van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Op 16 september wordt de uitslag bekendgemaakt. (ADA)