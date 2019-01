Barokjaar klokt af op 1,033 miljoen bezoekers David Acke

14 januari 2019

14u13 1 Antwerpen Het culturele stadsfestival ‘Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert’ lokte de afgelopen acht maanden iets meer dan een miljoen bezoekers naar Antwerpen. Opvallend is dat de helft daarvan uit het buitenland komt. Vooral de kathedraal en de Carolus Borromeuskerk waren erg populair met 212.000 en 204.000 bezoekers.

Acht maanden lang werd Antwerpen ondergedompeld in barok tijdens het culturele stadsfestival ‘Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert’. Gisteren sloot het festival af. 1.033.986 mensen bezochten het festival. Tellen we hierbij de bezoekers van de expo Barok Burez in de wandelboulevard van het MAS, dan staat de teller op 1.444.098. Opvallend: iets meer dan de helft van de bezoekers kwam uit het buitenland. Sinds juni vierde de stad Antwerpen haar beroemdste inwoner Peter Paul Rubens met 9 tentoonstellingen, 30 concertreeksen, theater-, muziektheater-, literatuur- en dansproducties, 2 lezingenreeksen, 3 nieuwe stadswandelingen en 10 beeldende kunstprojecten buiten de museummuren. Voormalig schepen van Cultuur Caroline Bastiaens (CD&V) is erg tevreden met deze balans. “Met het stadsfestival hebben we een mooie erfenis nagelaten voor de stad. Zo blijven heel wat werken nog steeds te bezichtigen in de musea. Ik denk dat we er in geslaagd zijn om op een verrassende manier een link te leggen tussen de oude en klassieke barok.”

Carolus Borromeuskerk

Grootste publiekstrekkers waren de klassieke Rubensplekken in de stad, die stuk voor stuk uitzonderlijk hoge bezoekcijfers haalden. 130.000 mensen brachten sinds 1 juni 2018 een bezoek aan het Rubenshuis, hierdoor klokt het museum voor heel 2018 af op net geen 200.000 bezoekers. De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal verwelkomde tijdens het barokfestival maar liefst 212.000 bezoekers en de Sint-Carolus-Borromeuskerk, de barokkerk bij uitstek, 204.000 bezoekers. Olivier Lins, voorzitter kerkfabriek van Sint-Carolus Borromeus, reageert heel tevreden op dit cijfer. “Ook in de toekomst willen wij de Carolus Borromeuskerk nog meer openstellen voor het publiek. Wij blijven natuurlijk een kerk en geen museum en hebben onze christelijke vieringen maar we willen niet op een eiland blijven zitten. Dat er zoveel mensen de kerk bezocht hebben in het kader van het barokjaar kunnen wij alleen toejuichen. Ook de komende maanden en jaren willen we nog meer inzetten op een betere publiekswerking.”

De expo ‘Experience Traps’ in het Middelheimmuseum was met 152.000 bezoekers eveneens een absolute publiekslieveling, die tijdens de warme zomermaanden met veel humor en publieksinteractie de hedendaagse barok tot bij de bezoekers bracht. De expo ‘Sanguine | Bloedrood. Luc Tuymans on Baroque’ in het M HKA kon 35.000 bezoekers beroeren. In het MAS lokte de herontdekte Michelina Wautier 54.000 bezoekers en het FOMU kon rekenen op 22.000 kijklustigen voor diverse tentoonstellingen. Absolute hoogtepunten uit het gevarieerde podiumkunstenaanbod was het concert ‘Sleep’ van Max Richter in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Ook de komende maanden en jaren kan het publiek in Antwerpen terecht voor Rubens en zijn barokke nalatenschap. Als uitlopers van het festival is de bruikleen ‘Kindermoord te Bethlehem’ nog tot 3 maart 2019 in het Rubenshuis te bewonderen. De expo ‘Barok Burez’ met hedendaagse barokstillevens van de Antwerpse fotograaf Athos Burez is nog tot 21 april 2019 in de wandelboulevard van het MAS te zien.

Het culturele stadsfestival had een totaalbudget van 8,7 miljoen euro. 5,3 miljoen euro kwam van de stad Antwerpen, 2,8 miljoen euro van Toerisme Vlaanderen en 600.000 euro van derden.