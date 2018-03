Barman strijdt op WK rum-cocktail 13 maart 2018

De Antwerpse barman, Donald Simons, zal deze week de Belgische eer verdedigen op het wereldkampioenschap Ti'Punch Cup, een cocktail op basis van rum. De barman staat in het dagelijks leven achter de toog van restaurant Black Smoke aan de De Coninck Brouwerij maar die ruilt hij nu dus even in voor het exotische Martinique. Hij won de voorrondes in België met zijn creatie 'Le Ti'Punch à l'Ancienne', die hem nu ook door de eerste ronde moet loodsen. "We hebben ons stevig voorbereid; de cocktail bijschaven, alle producten van het merk uittesten voor de mystery challenge tot de presentatie wat bijsturen. Ik ga gewoon mezelf zijn en vooral zelfzekerheid uitstralen. Natuurlijk ga ik enkel om te winnen. En inderdaad, we zitten daar tussen 's werelds beste barmannen- en vrouwen. Maar daar focus ik me niet te veel op. Iedereen heeft zijn stijl. Ik heb de mijne. Zeker achter de bar. Van mainstream en maatpakken hou ik niet zo", vertelt Simons. (NBA)