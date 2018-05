Barcode doet Bananenbende de das om AANKLAGER EIST IN TOTAAL 135 JAAR CEL TEGEN 23 VERDACHTEN PATRICK LEFELON

12 mei 2018

02u43 0 Antwerpen Bij het proces tegen de Bananenbende, de bende van de broers A., die 3,4 ton cocaïne zou gesmokkeld hebben, is een aparte rol weggelegd voor sportwinkel Decathlon aan de Noorderlaan. Dat bleek gisteren tijdens de debatten over de 'operatie Kamikaze'.

De Bananenbende geleid door Karim A. (41) en zijn schoonbroer Khalid O.H. (25) werd in september 2016 opgerold, nadat de douane op de terminal van Belgian New Fruit Wharf (BNWF) twee ladingen cocaïne van in totaal 3,4 ton had onderschept. De drugs zaten verstopt in containers met bananen uit Zuid-Amerika.





Het proces tegen de Bananenbende is volop aan de gang. De procureur heeft in totaal 135 jaar cel geëist tegen 23 verdachten. Gisteren kwam de operatie Kamikaze aan bod. De naam Kamikaze staat voor de wanhoopspoging die de Bananenbende op 13 november 2015 ondernam om een lading cocaïne op te halen.





Vermomd als bewakingsfirma

Zeven bendeleden, vermomd als bewakingsagenten, reden die nacht in een mini-busje met vervalste logo's van beveiligingsfirma G4S naar de fruitkaai 188 van BNFW. Een echte bewakingsagent merkte het busje op en was verbaasd zijn 'collega's' daar 's nachts aan te treffen. Toen hij dichterbij kwam, ging het busje ervandoor. Het werd later teruggevonden op de parking van Kinepolis. In het busje lagen valse nummerplaten, een ladder, een gsm en enkele nieuwe sportzakken.





Van fabrikant tot winkel

De simpele barcode in die sportzakken leverde de speurders een schat aan informatie op. Eerst de naam van de fabrikant. Dan de naam van de sportketen Decathlon en het filiaal aan de Noorderlaan waar de zakken waren verkocht.Vervolgens het kassaticket met datum en uur van de verkoop van de sportzakken en tot slot - de belangrijkste info - de bewakingsbeelden waarop je de klanten met hun nieuwe sportzakken Decathlon ziet buitenwandelen. Voor het eerst kon de de politie gezichten en namen plakken op de Bananenbende.





"Ongeldige telefoontaps"

Na maandenlange telefoontaps en observaties werd de bende uiteindelijk in september 2016 opgerold. Op het proces vechten enkele verdachten de geldigheid van de telefoontaps aan. Hoofdverdachte Karim A. is maandenlang afgeluisterd via verborgen politie-apparatuur in zijn Mercedes A180.





Advocaat Sam Vlaminck die voor El Hassan B. optreedt: "Voor zo'n rechtstreekse afluistering heeft de politie twee toelatingen nodig. Eén toelating om het voertuig van de verdachte binnen te dringen en een tweede toelating om de gesprekken rechtstreeks af te luisteren. De onderzoeksrechter heeft nooit toelating gegeven om de auto binnen te dringen. De rechtstreeks afgeluisterde gesprekken zijn volgens mij ongeldig als bewijs."





Ook andere verdachten sluiten zich bij die stelling aan. Het proces sluit volgende donderdag af met de laatste pleidooien van de verdediging.