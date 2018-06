Bar Noord na rellen: "Ziet er erger uit op videobeelden" 21 juni 2018

Na de korte rellen tussen supporters van Polen en Senegal afgelopen dinsdag in Bar Noord reageert de organisatie van de zomerbar op het incident. Manager Johan Peeraer betreurt de rellen.





"Het was een leuke sfeervolle match tot net voor het einde. Wat de precieze aanleiding was, is moeilijk te zeggen. Niemand zag dit aankomen. Op de videobeelden ziet het er allemaal wat enger uit dan het echt was. Er is jammer genoeg wel wat meubilair gesneuveld, maar daar bleef het ook wel bij. Onze stewards deden hun werk goed en konden het geweld gelukkig snel in de kiem smoren. Nog voor de politie ter plaatse kwam was de rust al weergekeerd."





De organisatie wijst ook niemand aan als schuldige. "Twee jaar geleden waren de Polen nog de grote sfeermakers tijdens het Europees kampioenschap. In al de jaren dat we het WK en EK organiseren hebben we dan ook geen enkel noemenswaardig incident meegemaakt in onze zomerbar." Peeraer zegt dat dit voorval hen niet uit hun lood laat slaan. "We maken er, zoals de duizenden bezoekers, nog één groot voetbalfeest van"





