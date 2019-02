Bar’Lo gaat in winterslaap: “Enige manier om financieel rendabel te blijven” ADA

21 februari 2019

17u37 0 Antwerpen De bekende brasserie Bar’Lo op Linkeroever, vlak naast de Voetgangerstunnel, zal vanaf nu elke winter in een winterslaap gaan. Dat besliste eigenaar Koen Sloots nadat het steeds moeilijker werd om tijdens de wintermaanden financieel rendabel te blijven.

Een klein A4'tje op de schutting van het terras vertelt de reden waarom Bar’Lo niet open is: “Tijdelijk gesloten wegens economische omstandigheden”. De oorzaak moet je niet ver gaan zoeken. “In de winter is Linkeroever een slaapstad. Ook de toeristen vinden hun weg niet naar hier”, vertelt uitbater Koen Sloots. “Zes jaar lang hebben we geprobeerd om ook tijdens de wintermaanden open te blijven. We lieten zelfs het interieur volledig vernieuwen maar het heeft niet mogen zijn.” Vooral de hoge personeelskost maakte dat het financieel erg moeilijk werd om de wintermaanden door te komen.

Niemand ontslagen

Daarom besloot Koen om vanaf nu elke winter de deuren dicht te houden vanaf eind september tot de paasvakantie. Intussen kan het personeel aan de slag in het Retro Café, ook een brasserie van Koen een beetje verderop. “We hebben niemand moeten ontslagen en vanaf Pasen kan iedereen hier gewoon opnieuw aan de slag.” Toen Bar’Lo nog Scheldezicht was jaren geleden, sloot de brasserie ook al de deuren tijdens de wintermaanden.

De nieuwe opstart is gepland voor 6 april. Dat het moeilijk overleven is tijdens de winter, heeft volgens Koen niets te maken met dat Linkeroever onbemind is. “Je zit natuurlijk met die witte kassa en de zaak die langs de voorkant niet echt zichtbaar is. Maar we maken ons geen zorgen. Zodra het opnieuw goed weer wordt, zit het terras hier meteen terug vol.”