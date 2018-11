Bankier wordt voorzitter Jong Groen Redactie

06 november 2018

12u58

Bron: Belga 0

Jong Groen, de jongerenpartij van Groen, heeft een nieuw voorzittersduo. Voorzitter Mattijs Van Miert (25) en ondervoorzitster Marieke Lagrou (27) komen aan het hoofd te staan van de groene jongerenpartij. Lagrou en Van Miert volgen Belinda Torres en Stefanie De Bock op.

Voorzitter Van Miert (25) komt uit Antwerpen, heeft een achtergrond in sustainable finance en helpt als bankier Belgische kmo’s in hun ontwikkeling. Ondervoorzitster Lagrou (27) werkt in de Noord-Zuid beweging. Lagrou en Van Miert willen zich het komende jaar focussen op de verdere uitbouw van de jongerenbeweging. Inhoudelijk zal vooral het klimaatbeleid centraal staan.