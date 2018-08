Bal van de bevrijding 14 augustus 2018

02u41 0

Op vrijdag 7 september 2018 viert Antwerpen de bevrijding van WOII met een gratis volksbal op de Groenplaats. Het programma start om 17 uur met twee gegidste wandelingen: WOII in Antwerpen: een bezette stad bevrijd' en 'Antwerpen: Oorlog en Bevrijding', die beiden vertrekken aan de Groenplaats. Om 18u begint het bal met de vintage swingjazz van Cream Colored Ponies, dansinitiaties door Dancing Sophie en de Valley Sound Big Band. Om iets voor 19u rijdt er een historische legervoertuigenparade uit. De mini-bioscoop van Cinema Roulotte en het Beautysalon van The Modernettes trekken je helemaal de jaren '40 in. Tussen de optredens door zorgt Radio Minerva voor de sfeer. Voor de rondleidingen dien je wel in te schrijven via district.antwerpen@stad.antwerpen.be met vermelding van naam, aantal personen en de voorkeurwandeling. (DILA)