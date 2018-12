Bakkerij PAUL komt (terug) naar Antwerpen Sectorfederatie Bakkers Vlaanderen ziet grote ketens liever niet komen BJS

07 december 2018

18u12 0

Bakkerij PAUL komt naar Antwerpen. In februari opent de bekende Franse bakkerijketen een filiaal op de De Keyserlei. PAUL probeerde het in 2010 ook al eens op de Groenplaats, maar hield het toen na twee jaar voor bekeken.

Er beweegt wat op de De Keyserlei in Antwerpen. Het pand nummer 43, op de hoek met de Breydelstraat vlakbij het Centraal Station, krijgt in februari van volgend jaar een nieuwe huurder. Er komt een filiaal van bakkerij PAUL.

Bakkerij PAUL heeft zijn roots in de buurt van het Franse Rijsel en is na 125 jaar nog steeds een familiebedrijf. In 1958 nam Francis Holder, na de dood van zijn vader, het roer over. Hij is algemeen directeur en werkt samen met zijn zonen en dochter aan de verdere uitbouw van het merk. Sinds 2007 opende PAUL in ons land in totaal twintig vestigingen, onder meer in Brussel, Gent en Kortrijk. Wereldwijd is de bakkerijketen in 36 landen actief.

Voorlopig één vestiging

In ons land wordt PAUL sinds enkele jaren in de markt gezet door het Antwerpse Top Brands. Volgens de firma, die eveneens de Belgische Pizza Huts en Wasbars uitbaat, blijft het voorlopig bij één PAUL-vestiging in Antwerpen. “De sterkste groei verwachten we volgend jaar van Wasbar en Pizza Hut Delivery”, luidt het.

De bakkerijen van PAUL lijken geenszins op die van de doorsnee Vlaamse bakker. Productmanager van Top Brands Christine De Groof: “PAUL is een kruising van een bakkerij, tearoom en een lunchroom. Je kan er aan een tafeltje koffiedrinken, genieten van een frambozentaartje of een salade. Verder ligt er in de etalage niet enkel het klassiek ‘lang wit’, maar ook speciale broden zoals een kramiek met rozijnen en suiker, een Pain Flamand met Emmental en Mimolette.”

Lokale bakkers

Maar niet iedereen is gelukkig met de komst van een nieuwe bakkerijketen naar Antwerpen. Volgens sectorfederatie Bakkers Vlaanderen bedreigen grote ketens à la PAUL, Le Pain Quotidien of Panos het voortbestaan van de lokale bakkers. Directeur Bruno Kuylen: “We betreuren dat gewone bakkers niet meer in staat zijn, in tegenstelling internationale groepen, om de huurlasten te betalen op toplocaties in steden. Hierdoor zien wij met lede ogen de bakkers verdwijnen uit het straatbeeld in steden.”

Volgens Kuylen leveren grote bakkerijketens ook mindere kwaliteit. “Een ambachtelijke bakkerij staat borg voor verse ambachtelijke producten. Hiervoor dient op dezelfde locatie het deeg te worden gekneed, afgebakken en te worden verkocht. Het afbakken alleen volstaat niet voor ons.”

In 2010 opende Bakkerij PAUL ook al een vestiging op de Groenplaats, op een locatie die zowel mikte op toeristen als op Antwerpenaar zélf. Die kon twee jaar lang rekenen op positieve commentaren, maar sloot in november 2012 toch de deuren.