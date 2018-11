Badmintonclub viert 50ste verjaardag met fluofeestje NBA

06 november 2018

16u49 0

Badmintonclub ‘Amateurs’ wordt 50 en viert die mijlpaal met een fluo-feestje. Tijdens het weekend van 16, 17 en 18 november wordt sporthal Plantin Moretus volledig verduisterd en omgetoverd tot een fluo-sporthal. Op vrijdagavond 16 november mag iedereen gratis komen badmintonnen in deze wel heel unieke setting. Ben je eerder een voetballer? Maak dan van deze unieke kans gebruik om zondag in het donker achter een fluo bal door de donkere zaal te rennen. Schrijf je team in voor het blacklight-futsaltornooi van Kras Sport (geboortejaar 2010-2011). De organisatie raadt aan om fluo-kledij aan te doen, de fluo make-up wordt daar voorzien. Meer info en inschrijven via sportantenne.borgerhout@stad.antwerpen.be