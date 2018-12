Bacardi opent eigen pop-up in Antwerpen NBA

07 december 2018

Bacardi heeft zijn eigen pop-up store in Schrijwerksstraat geopend. Het enige product dat er te koop zal worden aangeboden, is de Bacardí Reserva Ocho rum; het paradepaardje van het merk dat tot de laatste eeuwwissel louter toebehoorde aan de private voorraad van de familie Bacardí.

Bacardí Reserva Ocho is een authentieke, donkere degustatierum die is samengesteld uit oude rums die op eiken vaten gerijpt zijn. Alle gebruikte rums in de blend zijn minstens 8 jaar oud met als resultaat een complex eindproduct met een rijke, volle smaak.

Bacardi heeft ook nog een verrassing voor de kopers. Elke aankoop, na 13.00 uur, biedt ook meteen toegang tot de Ocho degustatieruimte die werd ingericht als een speakeasy bar, verscholen achter de winkelruimte.

De winkel blijft nog tot en met 30 december geopend.