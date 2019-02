Baby-okapi zet eerste stapjes in ZOO Antwerpen Annelin Marien

26 februari 2019

12u23 0 Antwerpen Er is een nieuwe bewoner in de Zoo: okapi Ubundu zag op 26 januari het levenslicht. Dat maakte ZOO Antwerpen vandaag bekend. Kleine Ubundu bleef nog een maandje binnen in de stal, maar omdat het vandaag zo’n mooi weer is, mocht hij al zijn eerste stapjes buiten zetten.

Trotse mama is okapi Lindi, en ook de vader van Ubundu is niet van de minsten: papa Bondo bezit van alle okapi's ter wereld de beste genen. Na een dracht van 14 maanden werd Ubundu op 26 januari geboren, hij werd vernoemd naar een stad in Congo. Er zijn nu vijf okapi’s in ZOO Antwerpen: mama Lindi en haar pasgeborene Ubundu, papa Bondo, vrouwtje Antonia dat nog door Bondo gedekt mag worden, en nog een vrouwtje, Yenthe. In de geschiedenis van de ZOO is dit de 52ste okapi die er geboren wordt. Het laatste jong dat het levenslicht zag was Qira in 2015.

De geboorte van Ubundu is erg goed nieuws voor de okapipopulatie, want die is met uitsterven bedreigd. Er leven nog maar zo’n vijftienduizend okapi’s in de natuur, en de laatste tien jaar nam de okapipopulatie met, naar schatting, bijna 50% af. Als coördinator van het Europese kweekprogramma en als internationale stamboekhouder is ZOO Antwerpen dé expert voor okapi’s. Met het kweekprogramma wil ZOO Antwerpen een reservepopulatie opbouwen. Moest het nodig zijn, kunnen er dan in de toekomst dieren terug naar Congo gebracht worden.