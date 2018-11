Baas The Villa riskeert celstraf voor vechtpartij na Callboys-night

Patrick Lefelon

27 november 2018

18u07 0 Antwerpen Een topavond met The Callboys in club The Villa eindigde in oktober 2016 op een valse noot. Zaakvoerder Vincent V. en manager Gianni R. van The Villa deelden klappen uit aan een late bezoeker. Zij riskeren een veroordeling tot respectievelijk 10 en 6 maanden cel.

Zowel Vincent V. als manager Gianni R. waren het erover eens: de Callboys-night in oktober 2016 in club The Villa was top. Veel volk, dolle pret, honderden dames die met hun favoriete Callboy een selfie wilden en dan de fuifmuziek gekozen door Callboy Randy Paret.

Vincent V. en Gianni R verlieten in de vroege uurtjes de zaak maar botsten op de parking op J.B., een ober uit een andere discotheek die zijn vriendin kwam ophalen. Zij werkt in The Villa en was het geld aan het tellen. Hij mocht niet meer naar binnen. De discussie mondde uit in een vechtpartij.

Drank in de man

Advocate Marijke Dillen die J.E. verdedigt: “Vincent V. en Gianni R. hadden veel gedronken. Aanvankelijk gaven zij toe J.E. te hebben geslagen. Zij beloofden ook een schadevergoeding. Nu komen zij ineens vertellen dat mijn cliënt het geweld heeft uitgelokt. Er kan toch geen twijfel over bestaan dat Vincent V. en R. de daders zijn. Trouwens, zaakvoerder Vincent V. haalde enkele maanden na dit incident opnieuw de krant omdat hij een klant had neergeklopt. ”

“Zwaargewond in zwembroek?”

De verdediging van zaakvoerder Vincent V. en manager R. stelde inderdaad dat slachtoffer J.E. wel heel lastig was. “Vincent V. heeft hem dan een tik met de platte hand gegeven. Hij raakte zogezegd ernstig gewond aan zijn hoofd maar enkele weken later post J.E. al foto’s in zwembroek in een Griekse vakantievilla.”

Vincent V. kreeg het enkele uren later ook aan de stok met een fietser. Die man werd zonder reden van zijn fiets getrokken, kreeg wat klappen en liep een hersenschudding op. “Een schoolvoorbeeld van zinloos geweld”, aldus de advocaat.

De procureur maakte weinig woorden vuil aan het geweld in het uitgaansmilieu. Hij vorderde 10 maanden celstraf voor zaakvoerder Vincent V. en 6 maanden voor manager Gianni R. De uitspraak volgt op 8 januari.