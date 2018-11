Baantjer onderzoekt moord in studentencafé Pool Planet Ook Centraal Station decor voor nieuwe film over inspecteur De Cock Dieter Lizen

18u43 4 Antwerpen Het bekende studentencafé Pool Planet aan de Rooseveltplaats had een opnameploeg te gast van Baantjer, een nieuwe Hollandse prent over de legendarische inspecteur De Cock. De film gaat terug naar begin jaren ‘80 en volgt een nog jonge inspecteur De Cock die een mogelijke aanslag tijdens de kroning van Koningin Beatrix op het spoor komt. “De tijd staat hier al enkele decennia stil en dat is precies wat de makers zochten”.

Twaalf jaar na de laatste jaargang van de politiereeks Baantjer, ook in Vlaanderen razend populair, zit er een nieuwe serie aan te komen. Bedoeling is dat de nieuwe reeks, die eerst zal lopen op de Nederlandse zender RTL4, voorafgegaan wordt door een bioscoopfilm. Het is voor die film dat er zowel woensdag als gisteren gefilmd werd in Antwerpen. Niet enkel café Pool Planet maar ook het Centraal-Station worden gebruikt als decor voor de film.

Het idee voor de serie en de film komt van Thijs Römer en Peter Römer, de kleinzoon en zoon van Piet Römer, die in de succesvolle originele serie in de jaren negentig de hoofdrol vertolkte.

Door het overlijden van Piet Römer moest iemand anders echter de rol van de knorrige inspecteur Jurriaan de Cock (‘met C.O.C.K.’) op zich nemen en werd er ineens een creatieve draai aan het verhaal gegeven.

De nieuwe film en de reeks volgen immers inspecteur De Cock in zijn jonge jaren, gespeeld door acteur Waldemar Torenstra. Het verhaal speelt zich af aan het begin van de jaren ‘80. Een moordonderzoek zet De Cock op het spoor van een mogelijke aanslag op Koningin Beatrix die tijdens een zeer woelige kroningsdag in Amsterdam de troon zal bestijgen. “De makers waren op zoek naar een café met een echte retro look en dat hebben ze hier bij ons gevonden”, zegt barman Vigge Van Gestel. “Als we heel eerlijk zijn is de tijd hier toch een beetje blijven stilstaan de afgelopen 25 jaar. Ze hebben wel een en ander flink ‘verbouwd’ en sommige dingen afgeschermd met doeken. Zo mochten er geen opzichtige dranklogo’s in beeld komen. Ze hebben zowel binnen aan de inkom, keuken en pooltafels gefilmd als buiten shots genomen, dus de aandachtige bioscoopbezoeker zal het café zeker herkennen in de Baantjer-film!”.