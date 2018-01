Aziatisch festival belooft vurig spektakel in Waagnatie 02u59 0 RV 'Azië in Antwerpen' loopt van 9 tot en met 11 februari. Antwerpen Een food- en cultuurfestival dat wegblijft van de clichés die er bestaan over Azië. Dat wordt de tweede editie van Azië in Antwerpen in een notendop. Ja, er staan Oosterse eetstalletjes maar je krijgt ook workshops K-Pop, enorm populair in Zuid-Korea, kaligrafie of Indonesische bloemenoffers maken. Wie graag sushi wil leren maken, kan ook dat doen.

Traditionele Balinese dans-shows, geisha's op stelten en een grote Pikachu zorgen voor verrassingen voor en in het publiek. Spectaculaire topact wordt een Maleisische leeuwendans op 2 meter hoge palen. Nieuw is dat dit jaar elk land een eigen paviljoen krijgt. Zo bezoek je in één dag China, Indonesië, Vietnam, Zuid-Korea, Thailand, India en Japan. Het festival vindt plaats van 9 tot en met 11 februari in de Waagnatie, een kleine week voor het Chinese Nieuwjaar (16 februari). Inkomtickets kosten zo'n 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa.





De meeste workshops zijn gratis, alleen de sushi-workshop is betalend. (DILA)